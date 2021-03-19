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В Киевской области задержали на взятке руководителей ОТГ

Автор: Андрей Козловский

В Киевской области правоохранители задержали на взятке председателя и заместителя одной из объединенных территориальных громад (ОТГ). Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главного прокурора.

Как сообщается, чиновники требовали и получили от представителей коммерческих структур взятку за содействие в решении вопроса о выделении земельных участков общей площадью 12 га и подписания договоров их аренды под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов.

"Гарантированную победу в аукционе по продаже права аренды земельных участков и содействие в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз оценили в 1,4 млн гривен", – говорится в сообщении.

Во время обысков должностных лиц были обнаружены денежные средства в сумме более 30 тысяч долларов.

Отмечается, что сейчас руководители ОТГ задержаны. Проводятся первоочередные неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение им о подозрении по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Фото: задержание чиновников (gp.gov.ua)

Напомним, ранее правоохранители задержали на взятке заместителя городского головы одного из городов Донецкой области, который требовал от местного жителя 2 тысяч долларов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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