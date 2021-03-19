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У Київській області затримали на хабарі керівників ОТГ

Автор: Андрій Козловський

У Київській області правоохоронці затримали на хабарі голову та заступника однієї з об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Офісу головного прокурора.

Як повідомляється, посадовці вимагали та отримали від представників комерційних структур хабар за сприяння у вирішенні питання про виділення земельних ділянок загальною площею 12 га і підписання договорів їхньої оренди під будівництво і обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

"Гарантовану перемогу в аукціоні з продажу права оренди земельних ділянок та сприяння у зменшенні їхньої оціночної вартості більш ніж в 10 разів оцінили в 1,4 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків посадовців були виявлені кошти в сумі більше 30 тисячі доларів.

Зазначається, що зараз керівники ОТГ затримані. Проводяться першочергові невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за статтею про вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) і обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання чиновників (gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали на хабарі заступника міського голови одного з міст Донецької області, який вимагав від місцевого жителя 2 тисяч доларів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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