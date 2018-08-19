В Киевской области задержали ранее выдворенного из Украины "вора в законе"

Новости Происшествия 19.08.2018 - 10:15
Фото: документы задержанного (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
Фото: документы задержанного (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В отношении задержанного ранее было принято решение о запрете въезда в Украину на три года

В Киевской области вчера, 18 августа 2018 года, задержали ранее выдворенного из Украины "вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский". Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Как сообщается, ранее указанное лицо уже задерживалось правоохранителями в Киеве и Львове, в отношении него было принято решение о запрете въезда в Украину на три года.

"Вчера вечером сотрудники полиции Киевской области задержали "вора в законе", 1985 г.р., уголовное прозвище "Дато Агджабединский". Этот "турист" задерживался и ранее правоохранителями Киева и Львова в мае текущего года и по нему уже принималось решение о выдворении с территории Украины с запретом въезда на 3 года", - написал Аброськин.

В Киевской области задержали ранее выдворенного из Украины &quot;вора в законе&quot;
В Киевской области задержали ранее выдворенного из Украины &quot;вора в законе&quot;
 

Фото: задержанный злоумышленник (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

По словам Аброськина, сейчас в Украине кроме задержанного скрываются такие "исполнители заданий ФСБ", как: "Антимос", "Нодар Руставский", "Паата Кутаисский", "Куцу" и "Лаша Сван".

 

Іноземні «злодії в законі», не дивлячись на супротив Нацполіції, ДМС України, користуючись нашим ліберальним міграційним...

Опубліковано Vyacheslav Abroskin Субота, 18 серпня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что 4 августа, правоохранители задержали и депортировали гражданина Республики Азербайджан, который является доверенным лицом "вора в законе" по прозвищу "Гулли".

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Теги:  полиция,  Киевская область,  вор в законе  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС