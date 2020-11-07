В Киевской области задержали похитителей, требовавших у бизнесмена 2 млн долларов

В Киевской области задержали вооруженных лиц, которые похитили частного предпринимателя. Они пытали пострадавшего и требовали у него надуманный долг в 2 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Среди похитителей - четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевской области.

О похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила в полицию его жена.

Указано, что мужчину схватили утром возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что потерпевшего увезли в лес, где привязали к дереву и пытали, требуя долг в сумме 2 млн долларов. Нападавшие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч иностранной валюты.

Мужчине удалось спастись.

По факту похищения человека и разбойному нападению следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные дела по части 2 статьи 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и части 4 статьи 187 ("Разбой") Уголовного кодекса.

Отмечается, что полицейским удалось выйти на след похитителей. Двоих из них при силовой поддержке спецназовцев оперативники задержали на территории Киевской области. Ими оказались 29-ти и 49-летний мужчины. Старшему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

При проведении обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили и изъяли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также изъяты автомобили, на которых передвигались члены ОПГ.

Напомним, двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции задержали за вымогательство 500 тысяч гривен несуществующего долга.

Как писало РБК-Украина, правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника одного из главных управлений Государственной фискальной службы. Чиновника подозревают в вымогательстве 200 тысяч долларов (более 5 млн гривен) за закрытие уголовного дела.