В Киевской области задержали двух полицейских за вымогательство 0,5 млн гривен

Фото: задержание (dbr.gov.ua)

Двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции задержали за вымогательство денег. Они требовали от мужчины 500 тысяч гривен несуществующего долга.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Работники ГБР задержали "на горячем" двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области Департамента стратегических расследований НП Украины, которые из корыстных побуждений требовали и получили от гражданина Украины денежные средства", - указано в сообщении.

По предварительным данным, сотрудники Национальной полиции требовали от гражданина 500 тысяч гривен за уплату несуществующего долга.

"6 ноября работники ГБР задержали правоохранителей после получения ими части определенных денежных средств в сумме 85 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении их меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Как писало РБК-Украина, правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника одного из главных управлений Государственной фискальной службы. Чиновника подозревают в вымогательстве 200 тысяч долларов (более 5 млн гривен) за закрытие уголовного производства.

Напомним также, в течение нескольких лет 33-летний житель Днепра под угрозами заставлял потерпевшего заплатить ему 620 тысяч гривен несуществующего долга.