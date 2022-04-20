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В Киевской области задержали "монаха", которой сотрудничал с оккупантами, - прокуратура

"Монах" сотрудничал с оккупантами (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Жителю разрушенного военными РФ села Макаровской ОТГ сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами. Мужчина предоставил оккупантам жилье и обеспечивал их продуктами питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних.

Подозреваемый дал оккупантам жилье и обеспечивал их продуктами питания. Также он сообщал врагу о месте проживания обеспеченных граждан, дома которых военные страны-агрессора затем грабили.

Также мужчина представлялся монахом и совершал освящение вражеской техники и проводил обряды крещения военных РФ.

"Российские военные, которым он помогал, разбили село Андреевка вдребезги - оно понесло наибольшие разрушения во время военной агрессии РФ среди населенных пунктов Макаровской ОТГ. Уничтожено более 60% инфраструктуры села", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемому сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

В Киевской области задержан "монах" за сотрудничество с оккупантами (facebook.com/pgo.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Укрзализныце разоблачили двух коллаборантов.

Также мы писали, что в Житомирской области задержали трех коллаборантов, которые в соцсетях поддерживали войну в Украине.

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