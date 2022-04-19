В Укрзализныце разоблачили двух коллаборантов

Служба безопасности Украины разоблачила двух сотрудников Укрзализныци. Их подозревают в сотрудничестве со страной-агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Отмечается, что во время спецоперации СБУ задержала одного из руководителей структурного подразделения Донецкой железной дороги. Мужчина был завербован оккупантами и собирал данные о перемещении техники ВСУ и их позиции.

Кроме того, правоохранители задержали сотрудника центрального офиса Укрзализныци. Он призывал коллег поддерживать Россию. В частности, массово рассылал в мессенджеры вражескую агитацию.

Более того во время временной оккупации Ирпеня, Бучи и Ворзеля мужчина помогал захватчикам сориентироваться на местности для обустройства позиций и мародерства.

Коллаборантам уже сообщили подозрение и взяли под стражу. Также они уволены из Укрзализныци. В компании заявили, что будут проводить собственные мероприятия по выявлению коллаборантов.