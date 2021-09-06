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В Киевской области задержали "минера" Чернобыльской АЭС

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Киевская область, Понедельник 06 сентября 2021 12:37
В Киевской области задержали "минера" Чернобыльской АЭС Фото: мужчина анонимно минировал Чернобыльскую АЭС (facebook.com/ssu.kyiv/)
Автор: Тиберий Юрик

В городе Славутич Киевской области правоохранители задержали мужчину, который сообщал о ложных минированиях Чернобыльской АЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Киеве и Киевской области.

Сообщается, что в июле этого года злоумышленник отправил на электронный адрес Чернобыльской АЭС сообщение о минировании и взрыве атомной электростанции.

"Именно этот мужчина ранее неоднократно сообщал о минировании ЧАЭС и других объектов критической инфраструктуры, которые находятся в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне обязательного отселения", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в доме мужчине, в ходе которого изъяли 23 жестких компьютерных диска, планшет, ноутбук, флешнакопители, 2 мобильных телефона.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Запорожье мужчина, угрожая взрывом в торговом центре "Украина", требовал 1 млн долларов и вертолет.

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Служба безопасности Украины Киевская область
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