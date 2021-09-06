В Киевской области задержали "минера" Чернобыльской АЭС

В городе Славутич Киевской области правоохранители задержали мужчину, который сообщал о ложных минированиях Чернобыльской АЭС.

Сообщается, что в июле этого года злоумышленник отправил на электронный адрес Чернобыльской АЭС сообщение о минировании и взрыве атомной электростанции.

"Именно этот мужчина ранее неоднократно сообщал о минировании ЧАЭС и других объектов критической инфраструктуры, которые находятся в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне обязательного отселения", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в доме мужчине, в ходе которого изъяли 23 жестких компьютерных диска, планшет, ноутбук, флешнакопители, 2 мобильных телефона.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.