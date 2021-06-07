Требовал 1 млн долларов и вертолет: в Запорожье задержали "минера" торгового центра

В Запорожье местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил правоохранителям, что торговый центр "Украина" заминирован. Угрожая взрывом, он потребовал получить 1 млн долларов и вертолет. Полицейские провели эвакуацию людей, проверили помещение заведения, а также установили и задержали "минера".

"В отдел полиции с мобильного телефона поступило сообщение от мужчины, что торговый центр "Украина", который расположенный на центральном проспекте города, заминирован. За неосуществление взрыва, гражданин требовал один миллион долларов и вертолет", - говорится в сообщении.

Правоохранители прибыли в ТЦ, где провели эвакуацию около 400 граждан, а также проверку помещений и прилегающей территории. Информация о минировании не подтвердилась.

Между тем сотрудники полиции установили место проживания "минера", который, в ходе переговоров, был согласен только на 15 тысяч долларов.

"Полицейские задержали жителя Запорожья 2000 года рождения в квартире, где он проживает в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", - отмечают правоохранители.

Указано, что парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Фото: задержание запорожского "минера" (npu.gov.ua)