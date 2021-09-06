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У Київській області затримали "мінера" Чорнобильської АЕС

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Київська область, Понеділок 06 вересня 2021 12:37
У Київській області затримали "мінера" Чорнобильської АЕС Фото: чоловік анонімно мінував Чорнобильську АЕС (facebook.com/ssu.kyiv/)
Автор: Тіберій Юрик

В місті Славутич Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який повідомляв про хибні мінування Чорнобильскоъ АЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ в Києві та Київській області.

Повыдомляэться, що у липны цього року зловмисник відправив на електронну адресу Чорнобильскоъ АЕС повідомлення про мінування та вибух атомної електростанції.

"Саме цей чоловік раніше неодноразово повідомляв про мінування ЧАЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, які знаходяться в Чорнобильській зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення", - йжеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіку, в ході якого вилучили 23 жорсткі комп’ютерні диски, планшет, ноутбук, флешнакопичувачі, 2 мобільних телефони.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Запоріжжі чоловік, погрожуючи вибухом у торговельному центрі "Україна", вимагав 1 млн доларів та гелікоптер.

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Служба безпеки України Київська область
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