У Київській області затримали "мінера" Чорнобильської АЕС

В місті Славутич Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який повідомляв про хибні мінування Чорнобильскоъ АЕС.

Повыдомляэться, що у липны цього року зловмисник відправив на електронну адресу Чорнобильскоъ АЕС повідомлення про мінування та вибух атомної електростанції.

"Саме цей чоловік раніше неодноразово повідомляв про мінування ЧАЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, які знаходяться в Чорнобильській зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення", - йжеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіку, в ході якого вилучили 23 жорсткі комп’ютерні диски, планшет, ноутбук, флешнакопичувачі, 2 мобільних телефони.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.