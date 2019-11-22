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В Харьковской области авто пограничника облили кислотой

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 16:06
В Харьковской области авто пограничника облили кислотой
Фото: поврежденный автомобиль (dpsu.gov.ua)

В ГПСУ связывают нападение с профессиональной деятельностью военнослужащего

В Харьковской области в пгт Золочев неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника отдела пограничной службы, облив его кислотой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что автомобиль, скорее всего, повредили из-за служебной деятельности пограничника.

"Утром офицер собирался на службу и обнаружил возле места проживания собственный автомобиль с поврежденными колесами и покрытием кузова (в результате действия химического вещества, предварительно - кислоты)", - говорится в сообщении.

Сейчас подробности происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, ведь вероятно злодеи испортили транспортное средство, чтобы запугать пограничника за его служебную деятельность.

В ГПСУ отмечают, что в этом году зафиксировано более ста подобных случаев давления на пограничников из-за служебной деятельности, среди которых: 25 случаев применения насилия, 11 - повреждения имущества, 21 - угроза физического насилия, 52 - создание препятствий служебной деятельности.

Ранее в Харькове сообщили о подозрении трем местным жителям, которые совершили нападение на полицейского.

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