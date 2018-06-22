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СБУ задержала на взятке заместителя гендиректора Донецкстандартметрологии

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 12:22
Фото: изъятые документы (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые документы (ssu.gov.ua)

По указанному факту открыто уголовное производство

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке заместителя гендиректора государственного предприятия "Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" (Донецкстандартметрология). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отмечается, чиновник Донецкстандартметрологии требовал от местного предпринимателя 12,5 тыс. гривен за подтверждение коммерческой структуре сертификатов качества изготовленной продукции.

Злоумышленник был задержан в служебном кабинете во время получения неправомерной выгоды. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

 

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Опубліковано Служба безпеки України 22 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области разоблачили на взятке двух чиновников ГФС.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Донецкая область, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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