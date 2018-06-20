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Интервью

В Сумской области разоблачили на взятке двух чиновников ГФС

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 21:49
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)

Их было задержано во время получения неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. гривен

В Сумской области полиция разоблачила на взятке двух должностных лиц Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"20 июня двух чиновников ГФС в Сумской области было задержано во время получения неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. гривен за уменьшение суммы начисленных штрафных финансовых санкций", - говорится в сообщении.

Так, по факту противоправных действий работников фискальной службы ранее было начато уголовное производство по части третьей ст. 368 (вымогательство неправомерной выгоды, служебным лицом, которое занимает ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Также о задержании чиновников ГФС сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Задержали заместителя начальника ГУ ГФС в Сумской области", - написал он.

 

Чистимо ДФС -2 Затримали заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області

Опубліковано Юрієм Луценком 20 червня 2018 р.

 

Как сообщается, в рамках досудебного расследования следователи полиции установили: с середины мая 2018 года заместитель начальника главного управления ДФС в Сумской области в сговоре с главным государственным ревизором-инспектором, злоупотребляя своим служебным положением, требовал у частного предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. гривен.

За эти деньги чиновники обещали уменьшить сумму начисленных штрафных финансовых санкций с одного миллиона гривен до 25 тыс. гривен.

Так, обоих сообщников сейчас задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области сыщики следственного управления полиции разоблачили сотрудницу Пенсионного фонда на взятки от переселенца.

В Пенсионном фонде требовали взятку от переселенца Полиция открыла два производства из-за столкновений под Радой
Теги публикации: полиция, взятка, ДФС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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