У Київській області на хабарі затримали поліцейського

Фото: затримання поліцейського (kyiv.gp.gov.ua)

Він вимагав 108 тис. гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Білій Церкві (Київська область) офіцера поліції, який вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у сумі понад 100 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури міста Києва.

Як зазначається, до столичних правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що працівник Білоцерківського відділу поліції Київської області вимагає в нього зазначені кошти, погрожуючи у разі несплати притягнути його до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у збуті наркотичних речовин, чого той насправді не вчиняв.

Неправомірну вигоду поліцейський отримав у два етапи. Перший "транш" склав 14 тис. гривень. Після одержання другої частини хабара у сумі 94 тис. гривень він був затриманий на території Білої Церкви.

При цьому, будучи викритим "на гарячому", правоохоронець намагався втекти. Його затримали неподалік місця вчинення злочину.

Наразі триває огляд місця події. Проводяться першочергові слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру за ч .3 ст. 368 КК України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Фото: затримання поліцейського (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, у Сумській області викрили на хабарі двох посадовців ДФС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ затримали на хабарі заступника гендиректора державного підприємства "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (Донецькстандартметрологія).