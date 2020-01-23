В Киевской области на взятке задержали налоговика

Фото: задержание взяточника (dbr.gov.ua)

Взятку он требовал за проверку без претензий ГФС

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали начальника отдела Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области во время получения неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник требовал от гражданина взятку за ускорение проведения проверки перед ликвидацией предприятия и ее успешное завершение без претензий со стороны ГФС.

Налоговика задержали во время получения неправомерной выгоды в служебном кабинете. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее в Полтаве задержали одного из заместителей начальника оперативного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области на взятке в 85 тысяч долларов.

РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд дело заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве, которого подозревают в получении 12 тыс. долларов взятки.