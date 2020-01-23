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У Київській області на хабарі затримали податківця

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 19:33
У Київській області на хабарі затримали податківця
Фото: затримання хабарника (dbr.gov.ua)

Хабар він вимагав за перевірку без претензій ДФС

Cлідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 20 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, посадовець вимагав від громадянина хабар за пришвидшення проведення перевірки перед ліквідацією підприємства та її успішне завершення без претензій з боку ДФС.

Податківця затримали під час одержання неправомірної вигоди в службовому кабінеті. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Раніше у Полтаві затримали одного із заступників начальника оперативного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області на хабарі в 85 тисяч доларів.

РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до суду справу заступника начальника відділу ГУ ДФС у Києві, якого підозрюють в отриманні 12 тис. доларів хабаря.

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