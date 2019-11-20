В Киевской области на взятке задержали инспектора ГФС

Правоохранители разоблачили должностное лицо Ирпенского отделения Вышгородской ОГНИ ГУГФС в Киевской области во время получения взятки от частного предпринимателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Отмечается, что 20 ноября был задержан главный государственный ревизор-инспектор Ирпенского отделения Вышгородской ОГНИ ГУГФС в Киевской области после получения от предпринимателя денежных средств в размере 2,5 тыс. долларов за не принятие действий по принудительному взысканию налогового долга, в том числе не проведения процедуры описи и наложения ареста на имущество предприятия.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия и решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.

Ранее в Краматорске (Донецкая область) следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали полицейских, которые за взятку предлагали мужчине избежать ответственность за хранение наркотиков.

РБК-Украина писало, что начальника Полтавской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) подозревают в получении взятки в размере 4 тыс. долларов. Дело направили в суд.