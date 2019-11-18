ГБР в Краматорске задержало на взятке двоих полицейских

Фото: задержание злоумышленников (don.gp.gov.ua)

Полицейские требовали взятку за избежание ответственности за хранение наркотиков

В Краматорске (Донецкая область) следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали полицейских, которые за взятку предлагали мужчине избежать ответственности за хранение наркотиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что на взятке разоблачили следователя и оперуполномоченного криминальной полиции Краматорского ОП ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

По данным следствия, 12 ноября двое полицейских требовали у местного жителя взятку в размере 50 тыс. гривен за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконное изготовление и хранение наркотиков (ст. 309 УК Украины).

16 ноября 2019 года, после перевода на карту одного из злоумышленников второй части взятки в размере 20 тыс. гривен в порядке ст. 208 УПК Украины задержан следователя, а 18 ноября - оперуполномоченного криминальной полиции. В ходе обысков по месту проживания и в автомобилях фигурантов обнаружено и изъято банковскую карту и мобильные телефоны.

Фото: задержание злоумышленников (don.gp.gov.ru)

В настоящее время следователю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.

Сейчас готовится сообщение о подозрении втором соучастнику преступления и решается вопрос об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали прокурора одного из городов Запорожской области на получении взятки в 10 тысяч долларов.