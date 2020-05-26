В Киевской области со вторника разрешили пассажирские перевозки

Перевозки разрешили внутри области
В Киевской области со вторника, 26 мая, разрешили перевозки пассажиров в пределах области. Показатель инцидентности в Киевской области не повысился.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
"С сегодняшнего дня разрешены перевозки пассажиров и внутри области. Надеюсь на гражданскую ответственность водителей и пассажиров. Добросовестно следуйте определенным санитарным правилам, чтобы не пришлось возвращать строгие карантинные ограничения", - заявил временно исполняющий обязанности главы ОГА Василий Володин.
По его словам, сегодняшний показатель инцидентности в Киевской области не повысился, и ограничительные меры приносят ожидаемые результаты.
Напомним, ослабление карантина может начаться еще и в Днепропетровской области, ведь на сегодня регион соответствует всем критериям для второго этапа ослабления.
Как писало РБК-Украина, в рамках ослабления карантина в Киеве с 1 июня планируют возобновить работу городской электрички.
Автор: Юлия Струк