ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве назвали сроки возобновления работы городской электрички

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 12:20
В Киеве назвали сроки возобновления работы городской электрички
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Городская электричка Киева возобновит работу с 1 июня

В рамках ослабления карантина в Киеве с 1 июня планируют возобновить работу городской электрички. Сроки ее запуска привязаны к третьему этапу смягчения ограничений.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, городская электричка Киева возобновит работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины.

"Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в пригородном, региональном и межобластном сообщении, в том числе городской электрички", - отметил Кличко.

Он также добавил, что городские власти после запуска метро и наземного общественного транспорта изучают ситуацию, чтобы не допустить всплеска заболеваемости коронавирусом.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожное сообщение в Украине запустят уже на этой неделе, хотя Кабмин заявлял о возобновлении с 1 июня.

Отметим, с 25 мая заработали метрополитены Киева, Харькова и Днепра, которые были закрыты более двух месяцев из-за карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиевтранспортэлектричка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь