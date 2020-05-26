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Минздрав разрешил еще одной области ослабить карантин

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 11:29
Минздрав разрешил еще одной области ослабить карантин
Фото: карантин должны ослабить в Днепропетровской области (РБК-Украина)

Днепропетровская область улучшила показатели тестирования

Ослабление карантина может начаться еще и в Днепропетровской области. По состоянию на 26 мая она соответствует всем критериям для второго этапа ослабления.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здоровья Украины.

Согласно данным Минздрава, Днепропетровская область теперь соответствует всем критериям для второго этапа ослабления карантина. В частности, регион подтянул до необходимого уровня охват тестирования на коронавирус.

В то же время еще семь областей Украины не готовы ко второму этапу: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

Минздрав отмечает, что Волынская, Донецкая, Ровенская области не соответсвуют критерию инцидентности, а Донецкая и Луганская - охвату тестирования.

При этом Львовская и Черновицкая области не соответствуют сразу нескольким критериям. Во Львовской инцидентность выше нормы при недостатке тестирования, в Черновицкой - тоже инцидентность выше нормы при переполненных больницах.

Минздрав разрешил еще одной области ослабить карантин

Фото: инфографика Минздрава (moz.gov.ua)

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что показатель тестирования не будут убирать из критериев ослабления карантина в Украине, поскольку в таком случае возможна манипуляция данными.

По состоянию на 26 мая в Украине фиксируется небольшой рост динамики заболеваемости коронавирусом - за сутки заразились 339 человек, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 21 584.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Днепропетровская областькарантинКоронавирус
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