ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Київській області під час чистки каналізації загинули троє людей

Київська область, Четвер 06 серпня 2020 09:49
У Київській області під час чистки каналізації загинули троє людей
Фото: швидка медична допомога (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Ще одну особу госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги

Вчора близько 23:00 у Київській області під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей. Ще одну особу госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, інцидент стався у селі П’ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку. Зазначається, що працівники отруїлися парами газів, що призвело до відповідних наслідків.

Нагадаємо, у Харкові 27 липня під час ремонтних робіт на очисних спорудах загинули четверо комунальників через отруєння аміаком.

Крім того, у місті Лохвиця (Полтавська область) на території приватного домоволодіння загинуло троє людей внаслідок отруєння небезпечними парами.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що в Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України отруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся