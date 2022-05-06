В Киевской области возобновили электроснабжение в 506 населенных пунктах

За последние дни в Киевской области восстановлено электроснабжение в 506 населенных пунктах для более 297 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Также предыдущие сутки продолжались работы по восстановлению газоснабжения в Ирпене. Всего в городе газоснабжение восстановлено на 41%. Кроме того, в области возобновлено движение 16 временными переправами. Сотрудниками коммунальных служб убрано 258 км улиц Ирпеня, Бучи, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озера. Дорожные службы продолжают строительство временной переправы на трассе М-03 Киев – Харьков – Должанский.