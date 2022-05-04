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В окрестностях Киева сохраняется минная опасность. Граждан просят не посещать лесопарковые зоны

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Киев, Среда 04 мая 2022 12:10
В окрестностях Киева сохраняется минная опасность. Граждан просят не посещать лесопарковые зоны Фото: начальник штаба КГВА Сергей Корнийчук (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Валерия Полищук

В окрестностях Киева сохраняется минная опасность, особенно там, где велись боевые действия. В связи с этим граждан просят не посещать лесопарковые зоны.

Об этом заявил начальник штаба КГВА Сергей Корнийчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram.

"Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водица. Также опасен для гражданского населения район Виноградарь.
Мы до сих пор просим граждан не посещать лесопарковые зоны, особенно в окрестностях города – это Житомирское направление, Вышгородское", - заявил Корнийчук.

Он добавил, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов сообщать в ГСЧС по номеру 101.

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