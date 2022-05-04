В окрестностях Киева сохраняется минная опасность. Граждан просят не посещать лесопарковые зоны
В окрестностях Киева сохраняется минная опасность, особенно там, где велись боевые действия. В связи с этим граждан просят не посещать лесопарковые зоны.
Об этом заявил начальник штаба КГВА Сергей Корнийчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram.
"Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водица. Также опасен для гражданского населения район Виноградарь.
Мы до сих пор просим граждан не посещать лесопарковые зоны, особенно в окрестностях города – это Житомирское направление, Вышгородское", - заявил Корнийчук.
Он добавил, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов сообщать в ГСЧС по номеру 101.
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