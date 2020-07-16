В Киевской области ужесточают карантин

В пятницу, 17 июля, в Киевской области ужесточают карантинные меры. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Завтра в области будет ограничено проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных). Так, в месте проведения должно находиться менее 50% от стационарно размещенных мест для сидения и / или менее одной лица на 5 квадратных метров площади здания.

Также заведения общественного питания и развлекательные заведения не смогут работать с 23:00 до 07:00.

Кроме того, в области обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозках, работе заведений общественного питания и ночных развлекательных заведений.

Напомним, на сегодня к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей.

Кроме того, в ВОЗ заявили о готовности Украины ослабить некоторые карантинные меры.