У Київській області посилюють карантин

У п'ятницю, 17 липня, у Київській області посилюють карантинні заходи. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Завтра в області буде обмежено проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних). Так, у місці проведення повинно знаходитися менш ніж 50% від стаціонарно розміщених місць для сидіння та / або менше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі.

Також заклади громадського харчування та розважальні заклади не зможуть працювати з 23:00 до 07:00.

Крім того, в області обіцяють посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів при перевезеннях, роботу закладів громадського харчування і нічних розважальних закладів.

Нагадаємо, на сьогодні до ослаблення карантину не готові Київ і ще сім областей.

Крім того, у ВООЗ заявили про готовність України послабити деякі карантинні заходи.