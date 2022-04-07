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В Киевской области "Укравтодор" расчистил уже 29 км трассы М-06 Киев-Чоп

Фото: в Киевской области "Укравтодор" расчистил уже 29 км трассы М-06 Киев-Чоп (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: Артем Горовенко

На дорогах Киевской области продолжаются масштабные работы по восстановлению пропускной способности транспортных магистралей в освобожденных от российских оккупантов районах. Только в течение 6 апреля сотрудники "Укравтодора" расчистили 29 км трассы М-06 Киев - Чоп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор" в Facebook.

"Укравтодор шаг за шагом восстанавливает жизнедеятельность освобожденных от рашистского нашествия окраин столицы. Чтобы еда, медикаменты, гуманитарная помощь могла попасть к жителям пригородов Киева, дорожники создают безопасные логистические цепочки", - пишет пресс-служба Госагентства автомобильных дорог Украины.

Для расчистки дорог области на дорогах Киевщины 6 апреля были привлечены 176 рабочих и 94 спецмашины дорожников. Они работали на северо-западе области.

Также было убрано 16 километров улиц в Ирпене: 1,1 км по ул. Садовая, 4,9 км - на ул. Соборная и 10 км улицы Университетская.

В ведомстве также напомнили, что продолжается возведение временной переправы через реку Ирпень на автодороге Р-30. На объекте сейчас работает 41 дорожник.

"На мосту устраиваем трубы, щебеночное основание и земляную насыпь. Временная переправа поможет восстановить транспортное сообщение с Ирпенем", - отметили в "Укравтодоре".

Временный мост, по планам, должен заработать уже в начале следующей недели.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что одновременно с устройством временного моста через реку Ирпень начались также подготовительные работы по сооружению нового капитального моста.

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УкравтодорКиевская область