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У Київській області "Укравтодор" розчистив вже 29 км траси М-06 Київ-Чоп

Фото: у Київській області "Укравтодор" розчистив вже 29 км траси М-06 Київ-Чоп (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: Артем Горовенко

На дорогах Київської області тривають масштабні роботи з відновлення пропускної здатності транспортних магістралей у звільнених від російських окупантів районах. Лише впродовж 6 квітня співробітники "Укравтодору" розчистили 29 км траси М-06 Київ - Чоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор" у Facebook.

"Укравтодор крок за кроком відновлює життєдіяльність звільнених від рашистської навали околиць столиці. Аби їжа, медикаменти, гуманітарна допомога могла потрапити до мешканців передмість Києва, дорожники створюють безпечні логістичні ланцюжки", - пише прес-служба Держагентства автомобільних доріг України.

Для розчищення доріг області на дорогах Київщини 6 квітня були залучені 176 робітників та 94 спецмашини дорожників. Вони працювали на північному заході області.

Також було прибрано 16 кілометрів вулиць в Ірпені: 1,1 км по вул.Садова, 4,9 км - на вул.Соборна та 10 км вулиці Університетська.

У відомстві також нагадали, що триває зведення тимчасової переправи через ріку Ірпінь на автошляху Р-30. На об'єкті наразі працює 41 дорожник.

"На мосту влаштовуємо труби, щебеневу основу та земляний насип. Тимчасова переправа допоможе відновити транспортне сполучення з Ірпенем", - зазначили в "Укравтодорі".

Тимчасовий міст, за планами, має запрацювати вже на початку наступного тижня.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що одночасно з влаштуванням тимчасового мосту через річку Ірпінь розпочалися також підготовчі роботи зі спорудження нового капітального мосту.

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УкравтодорКиївська область