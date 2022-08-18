В Киевской области трактор подорвался во время сбора урожая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской областной военной администрации .

Недалеко от села Зеленая Поляна, которое расположено в Киевской области на взрывном предмете подорвался трактор.

Это случилось во время уборки урожая. Водитель техники получил ранения и ему оказывается медицинская помощь.

Власти обращают внимание, что часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию этих территорий продолжаются до сих пор.