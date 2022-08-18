ua ru
Чт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киевской области трактор подорвался во время сбора урожая

Новина українською →
Украина, Четверг 18 августа 2022 16:42
В Киевской области трактор подорвался во время сбора урожая Фото: в Киевской области трактор подорвался во время сбора урожая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Вышгородском районе на поле подорвался трактор. Водитель техники получил телесные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской областной военной администрации.

Недалеко от села Зеленая Поляна, которое расположено в Киевской области на взрывном предмете подорвался трактор.

Это случилось во время уборки урожая. Водитель техники получил ранения и ему оказывается медицинская помощь.

Власти обращают внимание, что часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию этих территорий продолжаются до сих пор.

Напомним, что МВД сообщает о загрязненности взрывными веществами пятой части Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область
NEWS
Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем: первые подробности
Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем: первые подробности
DAILY
Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом