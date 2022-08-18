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У Київській області трактор підірвався під час збору врожаю

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 16:42
У Київській області трактор підірвався під час збору врожаю Фото: У Київській області трактор підірвався під час збору врожаю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Вишгородському районі на полі підірвався трактор. Водій техніки отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської обласної військової адміністрації.

Неподалік села Зелена Поляна, яке розташоване у Київській області на вибуховому предметі підірвався трактор.

Це трапилось під час збирання врожаю. Водій техніки отримав поранення і йому надається медична допомога.

Влада звертає увагу, що частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок досі залишаються необстеженими. Роботи по розмінуванню цих територій тривають і досі.

Нагадаємо, що МВС повідомляє про забрудненість вибуховими речовинами п'ятої частини України.

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