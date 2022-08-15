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Пятая часть Украины загрязнена взрывоопасными предметами, - МВД

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 21:47
Пятая часть Украины загрязнена взрывоопасными предметами, - МВД Фото: Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что пятая часть Украины загрязнена взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Енин пояснил, что пятая часть территории Украины загрязнена минами, авиабомбы, снаряды, которые не разорвались.

"С начала войны пиротехнические подразделения ГСЧС уже обнаружили, изъяли и обезвредили более 180 тысяч взрывоопасных предметов, была обследована территория площадью более 68 тысяч гектаров. И эта работа не останавливается ни на мгновение", - заявил Енин.

По его словам, продолжается разминирование деоккупированных территорий. В Киевской области пиротехники уже 5 месяцев расчищают территории, где велись боевые действия.

"Например, на Киевщине до сих пор обезвреживают до 1000 взрывоопасных предметов в сутки, а всего за это время там обезвредили более 60 тысяч боеприпасов, и эта работа продолжается", - пояснил Енин.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал область, которая является наиболее заминированной среди освобожденных территорий.

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