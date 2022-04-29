UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области без света остаются еще более 28 тысяч потребителей

В Киевской области свет отсутствует у 28 потребителей (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк рассказал, что энергетики вернули свет для 3532 семей пристоличного региона. Однако, без света все еще остаются 28,2 тысячи домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

В Вышгородском районе полностью восстановили электроснабжение в селах Олива, Рудня-Сидоровская, старая Марковка, Рахваловка, Сидоровичи и Мокрая Корма.

Также в Бучанському районе полностью дали свет в села Волица, Коблицкий Лес, Тальское, Пороскотень, Калиновка, Липовка, Комаровка, Красная Горка, Андреевка.

Кроме того, частично вернули свет в города Ирпень и Бучу, пгт Макаров и Гостомель, села Мирча, Старая Буда, Озера.

Однако, без света все еще остаются 28,2 тысячи домохозяйств.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области 64 населенных пункта остаются без света.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 65-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевская область