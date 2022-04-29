RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області без світла залишаються ще понад 28 тисяч споживачів

У Київській області світло відсутнє у 28 споживачів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк розповів, що енергетики повернули світло для 3532 родин пристоличного регіону. Однак, без світла все ще залишаються 28,2 тисячі домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.

У Вишгородському районі повністю відновили електропостачання у селах Олива, Рудня-Сидорівська, Стара Марківка, Рахвалівка, Сидоровичі та Мокра Корма.

Також у Бучанському районі повністю дали світло у села Волиця, Коблицький Ліс, Тальське, Пороскотень, Калинівка, Липівка, Комарівка, Червона Гірка, Андріївка.

Окрім того, частково повернули світло у міста Ірпінь та Бучу, смт Макарів та Гостомель, села Мирча, Стара Буда, Озера.

Однак, без світла все ще залишаються 28,2 тисячі домогосподарств.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області 64 населені пункти залишаються без світла.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 65-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська область