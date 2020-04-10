В Киевской области существенно ужесточили карантин

В Киевской области, в частности, ограничили доступ граждан к местам захоронений
Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
Для предотвращения распространения коронавируса комиссия приняла решение:
Вместе с тем, комиссия приняла решение, что при обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом:
Напомним, Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.
РБК-Украина также писало, что из-за вспысшки коронавируса в Черновицкой области на выходные закроют продуктовые магазины и АЗС.