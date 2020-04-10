У Київській області суттєво посилили карантин

Сьогодні, 10 квітня, на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Для запобігання поширення коронавірусу комісія прийняла рішення: