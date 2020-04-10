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У Київській області суттєво посилили карантин

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У Київській області, зокрема, обмежили доступ громадян до місць поховань

Сьогодні, 10 квітня, на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, вирішили запровадити додаткові обмежувальні заходи на території Київської області. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Для запобігання поширення коронавірусу комісія прийняла рішення:

  • Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування та перебування людей в громадських місцях у період вихідних і святкових днів (з 13:00 суботи 11 квітня 2020 року до 06:00 13 квітня 2020) та з 13:00 18 квітня 2020 до 06:00 21 квітня 2020).
  • Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей.
  • Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах.
  • Обмежити доступ громадян до місць поховань та із дотриманням правил карантину: не більш, як по двоє людей та у захисних масках.
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