В Киевской области столкнулись три грузовика: одного водителя забрала "скорая"

Вблизи города Березань в Киевской области столкнулись три грузовика. Одного водителя после аварии доставили в больницу.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
ДТП с участием грузовиков Daf, Man и Scania произошло 31 марта поздно вечером на 70 км автодороги Киев - Харьков.
Предварительно, водитель грузовика Scania и Man совершили вынужденную остановку, поскольку один из них должен был заменить переднее колесо. В то время, когда водители занимались заменой колеса, водитель грузовика Daf, вероятно, не учел дорожной обстановки и не выбрал безопасной скорости движения, вследствие чего совершил столкновение с двумя припаркованными грузовиками.
"На месте происшествия работали спасатели и медики, которые госпитализировали 39-летнего водителя грузовика Daf. Также, два экипажа патрульных обеспечивают безопасность дорожного движения. В дальнейшем следователи будут устанавливать все обстоятельства этого ДТП", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 марта в Святошинском районе Киева произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легковушки. В результате аварии погибли двое человек и еще двое пострадали.
Ранее во Львове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.