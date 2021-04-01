У Київській області зіштовхнулися три вантажівки: одного водія забрала "швидка"

ДТП за участю вантажівок Daf, Man та Scania сталася 31 березня пізно ввечері на 70 км автодороги Київ - Харків.

Попередньо, водій вантажівки Scania та Man здійснили вимушену зупинку, оскільки один із них мав замінити переднє колесо. В той час, коли водії займались заміною колеса, керманич вантажівки Daf, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з обома припаркованими вантажівками.

"На місці події працювали рятувальники та медики, які шпиталізували 39-річного водія вантажівки Daf. Також, два екіпажі патрульних забезпечують безпеку дорожнього руху. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї автопригоди", - йдеться в повідомленні.