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У Київській області зіштовхнулися три вантажівки: одного водія забрала "швидка"

Новость на русском → Київська область, Четвер 01 квітня 2021 09:56
У Київській області зіштовхнулися три вантажівки: одного водія забрала "швидка" Фото: ДТП сталася біля міста Березань (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Андрій Василюк

Поблизу міста Березань у Київській області зіштовхнулися три вантажівки. Одного водія після аварії доставили в лікарню.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області.

ДТП за участю вантажівок Daf, Man та Scania сталася 31 березня пізно ввечері на 70 км автодороги Київ - Харків.

Попередньо, водій вантажівки Scania та Man здійснили вимушену зупинку, оскільки один із них мав замінити переднє колесо. В той час, коли водії займались заміною колеса, керманич вантажівки Daf, ймовірно, не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з обома припаркованими вантажівками.

"На місці події працювали рятувальники та медики, які шпиталізували 39-річного водія вантажівки Daf. Також, два екіпажі патрульних забезпечують безпеку дорожнього руху. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї автопригоди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня у Святошинському районі Києва трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та легковика. У результаті аварії загинули двоє людей та ще двоє постраждали.

Раніше у Львові сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

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