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Под Киевом силовики взяли штурмом мужчину, который открыл огонь по людям

Автор: Сергей Пышкин

В городе Вишневом Киевской области силовики задержали вооруженного преступника. Перед этим он открыл огонь в направлении людей и закрылся в квартире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Около 12:00 мужчина совершил несколько выстрелов в направлении людей. После этого преступник закрылся в своей квартире. Правоохранители сразу ввели спецоперацию и провели штурм квартиры.

Злоумышленник был задержан.

Подробности пока неизвестны.

Фото: в Киевской области силовики взяли штурмом мужчину, который открыл огонь по людям (Facebook, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов)

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Киевская область