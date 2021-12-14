Під Києвом силовики взяли штурмом чоловіка, який відкрив вогонь по людях

У місті Вишневому Київської області силовики затримали озброєного злочинця. Перед цим він відкрив вогонь в напрямку людей та зачинився у квартирі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
Близько о 12:00 чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей. Після цього злочинець зачинився у своїй квартирі. Правоохоронці одразу ввели спецоперацію та провели штурм квартири.
Зловмисника було затримано.
Подробиці наразі невідомі.
Фото: в Київській області силовики взяли штурмом чоловіка, який відкрив вогонь по людях (Facebook, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов)