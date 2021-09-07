В Киевской области утром загорелась церковь Ивана Богослова. Возгорание возникло в селе Бриловка Ставищенской территориальной общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС .

Информация о пожаре поступила 7 сентября в 06: 05.На место были направлены спасатели из двух частей в ближайших населенных пунктах.

По прибытию установлено, что горит церковь.

"Пожар локализован в 06:35 и полностью ликвидирован в 08:10. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

На месте вызова работало 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Фото: в Киевской области сгорела церковь (kv.dsns.gov.ua)