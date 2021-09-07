У Київській області згоріла церква
У Київській області вранці загорілася церква Івана Богослова. Загорання виникло у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Інформація про пожежу надійшла 7 вересня о 06:05.На місце було направлено рятувальників із двох частин у найближчих населених пунктах.
По прибуттю встановлено, що горить церква.
"Пожежу локалізовано о 06:35 та повністю ліквідовано о 08:10. Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.
На місці виклику працювало 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
Фото: в Київській області згоріла церква (kv.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно у Києві горів костел Святого Миколая. Попереднью причиною пожежі стало коротке замикання, яке виникло в органі.