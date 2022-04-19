В Киевской области от рук оккупантов погибло более 1000 гражданских лиц

В Киевской области из-за российских военных погибло более 1000 гражданских лиц. В частности, большинство людей были застрелены, тела продолжают обнаруживать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы полиции Киевской области Андрея Небытова.
"На Киевщине в результате российской агрессии погибло уже более 1000 гражданских лиц", - сказал он.
По его словам, только в городе Буча уже обнаружили более 420 тел погибших. Также тела продолжают обнаруживать, ведь люди возвращаются домой и находят у себя дома погибших.
Сообщается, что только за одни сутки правоохранители провели осмотр и доставили в морги Киевской области тела 48 человек.
Кроме того, только за апрель зафиксировано 12 случаев травмирования и гибели людей, которые подорвались на оставленных оккупантами взрывоопасных предметах.
Ранее мы сообщали, что спасатели-иностранцы присоединились к ГСЧС в ликвидации последствий оккупации Киевщины.
Также мы писали, что из-за войны в Киевской области пострадали 120 учебных заведений.
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