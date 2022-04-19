В Киевской области от рук оккупантов погибло более 1000 гражданских лиц

"На Киевщине в результате российской агрессии погибло уже более 1000 гражданских лиц", - сказал он.

По его словам, только в городе Буча уже обнаружили более 420 тел погибших. Также тела продолжают обнаруживать, ведь люди возвращаются домой и находят у себя дома погибших.

Сообщается, что только за одни сутки правоохранители провели осмотр и доставили в морги Киевской области тела 48 человек.

Кроме того, только за апрель зафиксировано 12 случаев травмирования и гибели людей, которые подорвались на оставленных оккупантами взрывоопасных предметах.