У Київській області від рук окупантів загинуло понад 1000 цивільних осіб

"На Київщині в результаті російської агресії загинуло вже понад 1000 цивільних осіб", - сказав він.

За його словами, лише у місті Буча вже виявили понад 420 тіл загиблих. Також тіла продовжують виявляти, адже люди повертаються додому і знаходять у себе вдома загиблих.

Повідомляється, що лише за одну добу правоохоронці провели огляд та доставили до моргів Київщини тіла 48 людей.

Окрім того, лише за квітень зафіксовано 12 випадків травмування і загибелі людей, які підірвались на залишених окупантами вибухонебезпечних предметах.