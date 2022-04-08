В Киевской области разоблачили женщину в фейковом сборе денег на лечение военных ВСУ
В Киевской области 27-летняя жительница в разных группах соцсетей размещала объявления о сборе средств на покупку протеза для военнослужащей ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
В частности, злоумышленница отметила, что необходимо собрать 250 тысяч гривен и указывала собственные банковские реквизиты.
Также мошенница использовала фотографию украинской военнослужащей в вымышленной истории и собирала деньги на покупку протеза. Более 50 граждан пожертвовали деньги, которые аферистка использовала в собственных целях.
В объявлениях женщина также использовала фото женщины, которая сейчас проходит службу в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго и не нуждается в медицинской помощи.
По месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли банковские карты и мобильный телефон.
Мошеннице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
В Киевской области разоблачили мошенницу (npu.gov.ua)
Ранее мы сообщали, что Киберполиция разоблачила мошенницу, обманувшую более 30 беженцев.
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