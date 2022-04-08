В Киевской области разоблачили женщину в фейковом сборе денег на лечение военных ВСУ

В Киевской области 27-летняя жительница в разных группах соцсетей размещала объявления о сборе средств на покупку протеза для военнослужащей ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

В частности, злоумышленница отметила, что необходимо собрать 250 тысяч гривен и указывала собственные банковские реквизиты.

Также мошенница использовала фотографию украинской военнослужащей в вымышленной истории и собирала деньги на покупку протеза. Более 50 граждан пожертвовали деньги, которые аферистка использовала в собственных целях.

В объявлениях женщина также использовала фото женщины, которая сейчас проходит службу в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго и не нуждается в медицинской помощи.

По месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли банковские карты и мобильный телефон.

Мошеннице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В Киевской области разоблачили мошенницу (npu.gov.ua)