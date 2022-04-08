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У Київській області викрили жінку у фейковому зборі грошей на лікування військових ЗСУ

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П'ятниця 08 квітня 2022 16:29
У Київській області викрили жінку у фейковому зборі грошей на лікування військових ЗСУ У Київській області викрили шахрайку (npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області 27-річна жителька у різних групах соцмереж розміщувала оголошення про збір коштів на купівлю протезу для військовослужбовиці ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Зокрема, зловмисниця зазначила, що необхідно зібрати 250 тисяч гривень та вказувала власні банківські реквізити.

Також шахрайка використовувала фотографію української військовослужбовиці у вигаданій історії та збирала гроші на купівлю протезу. Понад 50 громадян пожертвували гроші, які аферистка використала у власних цілях.

У оголошеннях жінка також використовувала фото жінки, яка наразі проходить службу у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго та не потребує медичної допомоги.

За місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили банківські картки та мобільний телефон.

Шахрайці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

У Київській області викрили жінку у фейковому зборі грошей на лікування військових ЗСУ

У Київській області викрили шахрайку (npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що Кіберполіція викрила шахрайку, яка ошукала понад 30 біженців.

Також ми писали, що НБУ назвав чотири найпоширеніші види шахрайства, які з’явилися під час війни.

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