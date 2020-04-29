У Київській області викрили виробництво підроблених антисептиків

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Частина антисептиків реалізовувалася для потреб ЗСУ

Служба безпеки України викрила масштабне виробництво неякісних і небезпечних для здоров'я антисептичних засобів в Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що частина антисептиків реалізовувалася на потреби Збройних сил України.

"Виробництво антисептиків відбувалося кустарним способом з використанням сировини сумнівного походження без дозвільних документів та контролю якості", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем провадження правоохоронці виявили обладнання для виготовлення підробленого антисептика, понад 13 тонн спиртової суміші, а також 30 тонн паливно-мастильних матеріалів невідомого походження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області правоохоронці викрили масштабне виробництво підроблених антисептиків. Підроблений товар вироблявся для продажу в різних регіонах України.

Також повідомлялося, що СБУ запобігла розкрадання понад 10 млн гривень під час закупівлі захисних масок для потреб донецької регіональної філії "Укрзалізниці". Мешканка Краматорська хотіла поставити понад 700 тисяч масок сумнівної якості.