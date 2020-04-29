ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Київській області викрили виробництво підроблених антисептиків

Новини » Суспільство     29.04.2020 - 16:02
У Київській області викрили виробництво підроблених антисептиків
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Частина антисептиків реалізовувалася для потреб ЗСУ

Служба безпеки України викрила масштабне виробництво неякісних і небезпечних для здоров'я антисептичних засобів в Київській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що частина антисептиків реалізовувалася на потреби Збройних сил України.

"Виробництво антисептиків відбувалося кустарним способом з використанням сировини сумнівного походження без дозвільних документів та контролю якості", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем провадження правоохоронці виявили обладнання для виготовлення підробленого антисептика, понад 13 тонн спиртової суміші, а також 30 тонн паливно-мастильних матеріалів невідомого походження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області правоохоронці викрили масштабне виробництво підроблених антисептиків. Підроблений товар вироблявся для продажу в різних регіонах України.

Також повідомлялося, що СБУ запобігла розкрадання понад 10 млн гривень під час закупівлі захисних масок для потреб донецької регіональної філії "Укрзалізниці". Мешканка Краматорська хотіла поставити понад 700 тисяч масок сумнівної якості.

У Київській області виявили спалах коронавірусу ще в одному гуртожитку СБУ викрила розкрадання в ЗСУ на угоді в 33 млн гривень
Новини України КиївСлужба безпеки УкраїниКиївська областьфальсификат
News
On Top