В Киевской области разоблачили незаконную добычу ископаемых. Более 342 млн гривен убытков

"С 2019 года по март 2021 осуществляли добычу песка вне установленным разрешительной документацией. Фигуранты незаконно добыли полезное ископаемое - 407 тыс. м3 песка и нанесли государству более 342 млн грн убытков", - пишет пресс-служба полиции.

Отмечается, что противоправные действия злоумышленников привели к обвалу и размыву берегов реки Десны, а также изменению береговой линии.

На имущество злоумышленников и специальную технику был наложен арест с целью дальнейшего возмещения.

Согласно ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 239-2 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.