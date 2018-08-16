В Киевской области разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина

Полицейские изъяли 50 граммов амфетамина

В Киевской области полицейские разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечают в полиции, в доме 27-летнего жителя села Козаровичи полицейские обнаружили почти 10 л. прекурсоров, различную посуду и принадлежности, весы и оборудование, с помощью которого владелец изготавливал наркотики, а также 50 граммов порошкообразного вещества, похожего на амфетамин. Как пояснил владелец помещения, изготавливал он наркотики без цели сбыта.

Фото: изъятые наркотики

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст.311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Ведется следствие.

Напомним, что ранее в Киеве правоохранители разоблачили еще одну нарколабораторию по изготовлению амфетамина.

Правоохранители установили организатора преступной деятельности и провели обыск по месту его проживания. В помещении сотрудники Управления противодействия наркопреступности обнаружили и изъяли каннабис, порошкообразное вещество, похожее на амфетамин, а также прекурсоры, весы, фасовочные пакеты и другие приспособления для изготовления наркотиков.