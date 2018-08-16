У Київській області викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Поліцейські вилучили 50 грамів амфетаміну

У Київській області поліцейські викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Київській області.

Як зазначають у поліції, у будинку 27-річного жителя села Козаровичі поліцейські виявили майже 10 л. прекурсорів, різний посуд та приладдя, ваги та обладнання, за допомогою якого власник виготовляв наркотики, а також 50 грамів порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін. Як пояснив власник помешкання, виготовляв він наркотики без мети збуту.

Фото: вилучені наркотики

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст.311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо оголошення підозри молодому чоловіку. Триває слідство.

Нагадаємо, що раніше у Києві правоохоронці викрили ще одну нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.

Правоохоронці встановили організатора злочинної діяльності та провели обшук за місцем його проживання. У помешканні співробітники Управління протидії наркозлочинності виявили та вилучили канабіс, порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін, а також прекурсори, ваги, фасувальні пакети та інше приладдя для виготовлення наркотиків.